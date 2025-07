Video Beukema, massima disponibilità coi tifosi: selfie e autografi a Villa Stuart

Poco dopo le ore 9 Sam Beukema era arrivato a Villa Stuart, a Roma, per sostenere le visite mediche prima della firma con il Napoli. Le visite si sono concluse verso le 12.30. I tifosi erano lì ad aspettarlo anche all'uscita. Il centrale ha firmato autografi e scattato foto. Altro colpo in arrivo per Conte. Affare concluso con il Bologna a titolo definitivo sulla base di 30 milioni più 3 di bonus. Il giocatore firmerà un contratto di cinque anni. Conte lo aspetta in ritiro a Dimaro dove il Napoli si sta allenando da giovedì.

Dopo le visite mediche a Villa Stuart, Beukema si è fermato all'esterno della clinica. Diversi tifosi presenti e massima disponibilità da parte del giocatore, che si è fermato per selfie e autografi. Di seguito le immagini.