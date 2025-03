Foto Classifica Gol&Assist: Lukaku a quota 18, solo Retegui fa meglio in Serie A

Al di sotto delle aspettative come numero di gol, ma assolutamente devastante da uomo assist. Romelu Lukaku sta provando a trascinare il Napoli, tornando dominante come sottolineato da Antonio Conte dopo le ultime due prestazioni. Non è un è un caso che col ritorno ad alti livelli dell'attaccante belga sia tornato a tutti gli effetti anche il Napoli, così come la vittoria che mancava dall'ultimo gol di Lukaku (alla Juventus).

10 gol, tutti pesanti (il Napoli ha sempre vinto quando Romelu Lukaku ha segnato in questo campionato) e sommando gol e assist ha contribuito finora a 18 reti del Napoli (su 45 totali), al pari di Lookman e Kean e dietro solo Retegui che però fanno parte di squadre che finora hanno avuto una produzione offensiva notevole. Di seguito la graduatoria.

Gol&Assist in Serie A

Retegui 26 (22+4)

Kean 18 (15+3)

Lookman 18 (13+5)

Lukaku 18 (10+8)

Thuram 17 (13+4)