CLASSIFICA - Il Napoli termina il 2025 da imbattuto in casa e vola in vetta da solo!
Oggi alle 22:38
di Antonio Noto

Il Napoli batte la Juventus 2-1 al Maradona e si porta da solo in testa alla classifica. Azzurri primi con tre punti di vantaggio sul Milan, che giocherà domani e uno sull'Inter seconda. La squadra di Conte non ha mai perso in casa nel 2025 e termina l'anno da imbattuta. Di seguito la classifica di Serie A aggiornata.

1. Napoli* 31
2. Inter* 30
3. Milan 28
4. Roma* 27
5. Bologna* 25
6. Como* 24
7. Juventus* 23
8. Sassuolo* 20
9. Cremonese* 20
10. Lazio* 19
11. Udinese 18
12. Atalanta* 16
13. Cagliari* 14
14. Torino 14
15. Lecce* 13
16. Genoa 11
17. Parma 11
18. Pisa 10
19. Hellas Verona* 9
20. Fiorentina* 6

*= una partita in più