CLASSIFICA - Il Napoli termina il 2025 da imbattuto in casa e vola in vetta da solo!

vedi letture

Il Napoli batte la Juventus 2-1 al Maradona e si porta da solo in testa alla classifica. Azzurri primi con tre punti di vantaggio sul Milan, che giocherà domani e uno sull'Inter seconda. La squadra di Conte non ha mai perso in casa nel 2025 e termina l'anno da imbattuta. Di seguito la classifica di Serie A aggiornata.

1. Napoli* 31

2. Inter* 30

3. Milan 28

4. Roma* 27

5. Bologna* 25

6. Como* 24

7. Juventus* 23

8. Sassuolo* 20

9. Cremonese* 20

10. Lazio* 19

11. Udinese 18

12. Atalanta* 16

13. Cagliari* 14

14. Torino 14

15. Lecce* 13

16. Genoa 11

17. Parma 11

18. Pisa 10

19. Hellas Verona* 9

20. Fiorentina* 6

*= una partita in più