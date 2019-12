CLASSIFICA - Inter e Juve in vetta, la Spal lascia il Genoa all'ultimo posto

Chiuso il sabato di Serie A, cambia volto la classifica del campionato italiano. Dopo la vittoria di oggi contro il Genoa, l'Inter riaggancia la Juventus in vetta con 42 punti in cascina. In basso, invece, la Spal non è più il fanalino di coda: dopo la vittoria di Torino, i ragazzi di Semplici hanno conquistato tre punti che hanno permesso ai biancoazzurri di lasciare il Genoa (sconfitto a San Siro) all'ultimo posto in classifica. Sempre più in bilico, come raccontato in queste ore, la panchina di Thiago Motta.