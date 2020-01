CLASSIFICA - Roma ko in casa, grande occasione per il Napoli per accorciare

La Roma crolla in casa, tra i fischi dell'Olimpico sotto i colpi di un grande Belotti. I giallorossi stoppano la striscia di risultati positivi e si fermano in classifica a quota 35 punti. Balzo in avanti del Torino che raggiunge il Napoli a quota 24 punti.

OCCASIONE NAPOLI - Gli azzurri, con un risultato positivo contro la capolista Inter, potrebbero accorciare proprio sulla squadra giallorossa, quarta in classifica e che nel prossimo turno affronterà la Juventus capolista.