Classifiche a confronto: il Napoli a +6 sull'anno scorso, Inter a -11

Come ogni lunedì, ecco le classifiche a confronto delle 20 squadre di Serie A rispetto alla scorsa stagione

Fonte: Tmw

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Come ogni lunedì, ecco le classifiche a confronto delle 20 squadre di Serie A rispetto alla scorsa stagione, al netto di Verona-Genoa e Milan-Bologna di questa sera e dei vari recuperi in programma. Il Napoli attuale capolista ha 6 punti in più rispetto allo scorso anno dopo 31 giornate di campionato, il Milan a +3 dopo 30 giornate mentre l'Inter resta la squadra col saldo maggiormente negativo: 11 punti in meno rispetto a quella della stagione scorsa. Sempre più sorprendente la Fiorentina, che dopo 30 giornate ha addirittura 20 punti in più rispetto allo scorso campionato.

Napoli 66 (+6 rispetto alla Serie A '20/'21 dopo 31 giornate)

Milan 66 (+3)*

Inter 63 (-11)*

Juventus 59 (-3)

Roma 54 (=)

Lazio 52 (-7)

Atalanta 51 (-10)*

Fiorentina 50 (+20)*

Sassuolo 43 (-3)

Hellas Verona 42 (+1)*

Torino 38 (+10)*

Empoli 33 (in serie B)

Bologna 33 (-1)**

Udinese 33 (=)**

Spezia 32 (=)

Sampdoria 29 (-10)

Cagliari 25 (=)

Genoa 22 (-10)*

Venezia 22 (in serie B)*

Salernitana 16 (in serie B)**

*Una partita in meno: confronto calcolato con le prime 30 giornate della Serie A 2020/21

**Due partite in meno: confronto calcolato con le prime 29 giornate della Serie A 2020/21