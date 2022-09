Classifiche a confronto: il Napoli ha meno punti rispetto allo scorso anno

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Classifiche a confronto dopo 7 giornate di Serie A. Rispetto alla scorsa stagione il Napoli, capolista in questo momento della stagione, ha quattro punti in meno. Balzo in avanti dell'altra capolista: l'Atalanta di Gasp ha sei punti in più. Ancora meglio l'Udinese, terza in graduatoria, che ha esattamente il doppio dei punti rispetto allo scorso anno. Deludono fin qui le milanesi, entrambe a -5. E la Juventus, che sta facendo peggio rispetto al deficitario inizio dello scorso campionato: -1. A eccezione della Lazio, le 'sette sorelle' sono tutte partite peggio rispetto alla scorsa stagione. Di seguito il dato delle 20 di Serie A.

Napoli 17 punti (-4 rispetto alla Serie A 2021/22 dopo 7 giornate)

Atalanta 17 (+6)

Udinese 16 (+8)

Lazio 14 (+3)

Milan 14 (-5)

Roma 13 (-2)

Inter 12 (-5)

Juventus 10 (-1)

Torino 10 (+2)

Fiorentina 9 (-3)

Sassuolo 9 (+2)

Spezia 8 (+4)

Salernitana 7 (+3)

Empoli 7 (-2)

Lecce 6 (in Serie B)

Bologna 6 (-5)

Hellas Verona 5 (-3)

Monza 4 (in Serie B)

Cremonese 2 (in Serie B)

Sampdoria 2 (-4)