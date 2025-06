Foto Club Napoli Isola d’Ischia incontra Manna: anche un omaggio artistico per il ds

Nei giorni scorsi, in occasione di una breve vacanza a Lacco Ameno, sull’isola d’Ischia presso l’albergo della Regina Isabella, nota struttura alberghiera – la sua prima visita sull’isola – il Direttore Sportivo dei Campioni d’Italia 2024/2025, Giovanni Manna, è stato calorosamente accolto dai responsabili del Club Napoli Isola d’Ischia “Diego Armando Maradona”, Michele Patalano e Michele Mattera, purtroppo assenti gli altri membri del direttivo Alessandro Viola, Gigi Cigliano e Gabriele Silvestri per impegni di lavoro. L’incontro è stato l’occasione per ringraziarlo, innanzitutto, per le emozioni regalate dagli Azzurri durante questa straordinaria stagione e per la determinazione dimostrata fin dal suo primo giorno in azzurro.

In segno di stima e riconoscenza, il Direttore ha autografato alcune maglie preziose della collezione di Michele Mattera: la numero 4 di Alessandro Buongiorno, simbolica dei quattro scudetti conquistati finora e poi il suo primo acquisto in azzurro e la numero 8 di Scott McTominay, acquisto favoloso preso in un occasione di mercato e a prezzo di saldo considerato il giocatore-simbolo dell’anno devastante nella nostra Serie A al suo primo anno. Ha inoltre firmato e lasciato una dedica sul gagliardetto ufficiale della SSC Napoli. Manna è stato anche omaggiato con una bellissima ceramica artistica realizzata appositamente dal Presidente del Club, nonché artista, Michele Patalano, in arte “Mikelart”, un regalo che ha molto apprezzato.

Durante l’incontro, il telefono del Direttore Sportivo non ha mai smesso di squillare, segno del grande impegno e del lavoro incessante legato al calciomercato di questi giorni con tantissime trattative in corso. Manna ha espresso la propria soddisfazione per la riconferma di mister Antonio Conte e per l’opportunità di lavorare in una città passionale come Napoli, circondato da tifosi straordinari e all’interno di una società ambiziosa come il Napoli, guidata con determinazione dal Presidente Aurelio De Laurentiis. Ha inoltre confidato che le emozioni vissute – e che continua a vivere – incontrando tantissimi tifosi, resteranno per sempre tra i suoi ricordi più belli e indelebili. Prima di ripartire, ha lasciato aperta la porta per un prossimo momento di relax sull’isola, tempo e calciomercato permettendo.