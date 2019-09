Col Brescia scatta l'allarme difesa: oltre a Koulibaly anche Maksimovic rischia di restare fuori

Allarme difesa in vista della gara contro il Brescia. Koulibaly sarà squalificato ma rischia di saltare la sfida di domenica anche Maksimovic che ieri col Cagliari ha rimediato un trauma contusivo alla coscia sinistra e questa mattina si è sottoposto a terapie. A questo punto a far coppia con Manolas potrebbe essere Luperto e alle loro spalle il vuoto dato che anche Tonelli non è al meglio. Una piccola emergenza alla sesta di campionato.