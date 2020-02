Il Napoli continua ad essere affetto da disturbo bipolare. L'ennesima dimostrazione è avvenuta nelle ultime due partite degli azzurri: clamorosa sconfitta con il Lecce per 3-2 e incredibile impresa contro l'Inter capolista, fuori casa in Coppa Italia. Gli azzurri riescono ad avere continuità solo nelle partite di cartello dimostrando tutta la loro forza, mentre contro le cosidette piccole si fa una tremenda fatica.

COME DR. JEKYLL E MR. HYDE - Sono incredibili i risultati di questa squadra in questa stagione: il Napoli ha perso in casa con Parma, Bologna, Cagliari, Fiorentina e Lecce, squadre che tecnicamente appaiono nettamente inferiori alla squadra di Gattuso, mentre poi arrivano stoiche imprese come quella contro Liverpool, Lazio, Juventus, e infine proprio l’Inter. Il perché di questo Napoli formato Dottor Jeckyll e Mr Hyde è ancora abbastanza ignoto, Gattuso ha detto in conferenza stampa a San Siro che non è un problema mentale, ma è tutta un questione di interpretazione. Nel frattempo la stagione scorre, e se gli azzurri vorranno recuperare in campionato dovranno sicuramente eliminare questo aspetto bipolare e dare spazio alla continuità.