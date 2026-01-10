Come finisce Inter-Napoli? I pronostici (opposti) di Cruciani e Zazzaroni

Come finirà Inter-Napoli? I pronostici, completamente opposti, di Giuseppe Cruciani e Ivan Zazzaroni alimentano il confronto alla vigilia del big match. I due giornalisti, intervenuti al podcast Numer1, hanno detto la loro sulla sfida in programma domani sera alle 20:45 a San Siro, crocevia fondamentale nella corsa allo scudetto.

Ad aprire il dibattito è lo speaker radiofonico e conduttore de ‘La Zanzara’, che ridimensiona l’importanza del match spiegando come, a suo avviso, il risultato sarà davvero decisivo solo in un caso preciso: “Sapete come la penso sull’importanza della partita. Sarà importante solo se vince l’Inter, se vince va a +7 ed è un vantaggio importante. Con tutti gli altri risultati cambierebbe poco”. Il suo pronostico è netto: “Per me vince l’Inter 1-0, segna Lautaro”.

Di tutt’altro avviso il direttore del Corriere dello Sport, che si sbilancia su un successo degli azzurri: “Vince 2-1 il Napoli, gol di McTominay e Thuram. L’altro lo fa Politano”.