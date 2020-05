Commissione medica Figc, il chiarimento: "Niente ostacoli dal Cts per la ripresa, auspichiamo collaborazione"

Dopo le dichiarazioni di oggi, contro l'atteggiamento del Comitato Tecnico Scientifico nei confronti della Figc e la ripresa del calcio in Italia, arriva il chiarimento da parte di Pino Capua, commissione medica della Figc e presidente della commissione antidoping Figc, che ha cosi chiarito ai microfoni di Radio Punto Nuovo: "Onde evitare fraintendimenti, non intendevo affermare che il CTS ostacolasse in qualsivoglia modo il lavoro della FIGC e il tentativo di ripresa dei campionati. Semplicemente, auspico nella collaborazione di tutti gli organi coinvolti, nel tentativo di mettere a punto il miglior lavoro possibile".