Como, contro l'Inter l'addio di Reina: l'ex azzurro partirà titolare

vedi letture

(ANSA) - COMO, 22 MAG - Raggiunto anche l'obiettivo del decimo posto, il Como nell'ultima di campionato diventa protagonista nella lotta per lo scudetto. Venerdì sera al Sinigaglia arriva l'Inter, desiderosa di regalarsi un sogno prima di tuffarsi nella finale di Champions League. I lariani, reduci da 2 pareggi e 6 successi, cercano un altro risultato utile per raggiungere quota 50 punti in classifica e dopo aver superato il Napoli (ultimo ko dei partenopei in stagione) proveranno a fare lo sgambetto anche ai nerazzurri. Tra i pali possibile ultima passerella per Pepe Reina che in settimana ha annunciato il suo addio al calcio.

Squalificato in difesa Edoardo Goldaniga: giocherà Ivan Smolcic, accanto a uno tra Marc-Oliver Kempf e Fellipe Jack. Ballottaggio anche in attacco, con Tasos Douvikas e Patrick Cutrone che si giocano una maglia da titolare. L'obiettivo è chiudere questa prima magica stagione in Serie A regalando un'altra notte da ricordare ai propri tifosi. (ANSA).