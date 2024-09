Con la Juve per la quarta vittoria di fila: al Napoli manca da un anno e mezzo

vedi letture

Il Napoli si trova in seconda posizione con nove punti, grazie a tre vittorie consecutive dopo la sconfitta della prima giornata.

Il Napoli si trova in seconda posizione con nove punti, grazie a tre vittorie consecutive dopo la sconfitta della prima giornata. I campani, secondo le statistiche fornite da Opta, non arrivano a quattro successi di fila in Serie A dalla serie di otto tra gennaio e febbraio 2023 sotto la guida di Luciano Spalletti.