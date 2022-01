Con la Samp lo stesso undici anti-Juve: un solo dubbio per Spalletti

Contro la Sampdoria Luciano Spalletti dovrebbe mandare in campo la stessa formazione che ha pareggiato contro la Juventus, non avendo recuperato praticamente nessuno dei tanti indisponibili, tra infortunati, positivi al Covid-19 e calciatori impegnati in Coppa d'Africa. C'è un solo dubbio, come testimonia Tuttosport:

"Vanno solo verificate le condizioni di Ghoulam, per capire se riuscirà a giocare due gare da titolare in meno di 3 giorni: non veniva schierato dal primo minuto dallo scorso 28 febbraio, nel derby contro il Benevento al Maradona. Se non garantisse il rendimento per altri 90’, sarà Zanoli a prendere il suo posto, forse con lo spostamento di Di Lorenzo sulla corsia mancina".