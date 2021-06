Concacaf Nations League, Messico in finale ai rigori: perfetto il rigore di Lozano

Il Messico di Hirving Lozano supera il Costa Rica nella CONCACAF Gold Cup. La gara si è conclusa 0-0 e poi la formazione messican ha vinto 5-4 ai calci di rigore. Perfetta l'esecuzione da parte del napoletano Hirving Lozano, tra i migliori in campo. I messicani ora sfideranno in finale gli USA per un match sempre sentitissimo e con un titolo in palio