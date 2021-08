Conference League, la Roma di Mourinho sfida Hamsik: il programma dei playoff

Oggi si disputeranno le gare di andata per la qualificazione alla prima Conference League. Sono ben 21 le sfide previste. La Roma di Mourinho affronterà a Trebisonda il Trabzonspor degli ex giallorossi Bruno Peres e Gervinho e dell'ex capitano del Napoli Marek Hamsik. Le squadre torneranno in campo per la gara di ritorno, il prossimo 26 agosto. Di seguito il quadro completo delle partite:

15.00 – Shakter (Kaz) -M. Tel Aviv (Isr)

18.00 – Rakow (Pol) – Gent (Bel)

18.00 – KuPS (Fin) – Union Berlin (Ger)

18.00 – Qarabag (Aze) – Aberdeen (Sco)

18.00 – Flora (Est) – Shamrock Rovers (Irl)

19.00 – H. Beer-Sheva (Isr) – Anorthosis (Cyp)

19.00 – LASK (Aut) – St. Johnstone (Sco)

19.00 – Plzen (Cze) – CSKA Sofia (Bul)

19.00 – Riga (Lva) – Lincoln Red Imps (Gib)

19.00 – Neftci – M. Haifa (Isr)

19.30 – Trabzonspor (Tur) – Roma (Ita)

19.30 – Basel (Sui) – Hammarby (Swe)

19.30 – Fola (Lux) – Kairat (Kaz)

20.00 – Jablonec (Ccze) – Zilina (Svk)

20.00 – Sicasspor (Tur) – Copenaghen (Den)

20.00 – Feyenoord (Ned) – Elfsborg (Swe)

20.00 – PAOK (Gre) – Rijeka (Cro)

20.00 – Anderlecht (Bel) – Vitesse (Ned)

20.00 – Rennes (Fra) – Rosenborg (Nor)

20.30 – Pacos Ferreira (Por) – Tottenham (Eng)

22.30 – Santa Clara (Por) – Partizan (Srb)