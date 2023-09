Confermati i segnali di Bologna: dominata l'Udinese ed i big tornano a brillare

La notte più attesa dopo le polemiche degli ultimi giorni. Il Napoli torna alla vittoria, lo fa convincendo, divertendo e rifilando un netto 4-1 all'Udinese

La notte più attesa dopo le polemiche degli ultimi giorni. Il Napoli torna alla vittoria, lo fa convincendo, divertendo e rifilando un netto 4-1 all'Udinese. E probabilmente aveva ragione Aurelio De Laurentiis ad intravedere segnali importanti già nel match di Bologna: "Da Bologna siamo veramente ripartiti. Bravi tutti!", il tweet di ieri del presidente del Napoli che dopo la gara contro i rossoblù aveva azzardato un "Il Napoli riparte da Bologna. Bravi tutti!" non trovando grandi consensi a causa del deludente 0-0 con una buona prova condizionata ed offuscata però dal palo e dal rigore fallito da Osimhen (e dalla tensione al cambio).

La notte di Kvaratskhelia

L'esultanza rabbiosa del georgiano sotto la Curva B spiega tanto del suo momento e della mancanza del gol. In crescita già nelle precedenti gare, stavolta riesce anche a sbloccarsi. Due pali, diverse parate del portiere, un'altra gara che sembrava stregata prima del gol fantastico con un tocco delizioso a far fuori Silvestri. E per Rudi Garcia non c'è notizia migliore che rivedere ai suoi livelli l'MVP dell'ultimo campionato.

Brillano i big

Le buone notizie per Garcia non terminano con Kvaratskhelia oppure con il chiarimento con Osimhen. Sembra migliorata la condizione un po' di tutta la squadra ed in particolare dei giocatori mancati nelle prime giornate: a partire da Anguissa, finalmente tornato ai suoi livelli nelle ultime due gare, ma anche Lobotka mentre Zielinski e Di Lorenzo si sono confermati tra i migliori in campo.