Conte alle prese con due infortuni: sono in dubbio per l'Empoli

vedi letture

Aggiornamento infortunati per la Serie A. Ne sono tanti e molti sono in dubbio per la prossima partita. Il Napoli ha due calciatori che verranno valutati nelle prossime ore. Ne parla Sky Sport in un approfondimento sul tema.

"Per Meret, ko contro la Juventus, distrazione di secondo grado al muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il giocatore è ancora in fase di recupero e potrebbe saltare l'Empoli. Per Lobotka, ko in nazionale, problema alla coscia. In attesa di accertamenti. In dubbio per la sfida conto l'Empoli".