Conte lancia Neres (e non solo): quante sorprese contro il Lecce

Guai a chiamarlo turnover, ma Antonio Conte è pronto a qualche cambiamento per la sfida di domani contro il Lecce che arriva a distanza ravvicinatissima dal big-match sul campo del Milan. "Non mi piace parlare di turnover, per me sono tutti titolari, poi ci sono scelte da fare in base a ciò che vedo, magari qualche acciacco, ma cercherò di mettere la miglior formazione in campo, quella giusta per vincere perché fare risultato è alla base di tutto", le parole del tecnico del Napoli ieri in conferenza stampa che punta a cancellare il primo tempo di Empoli e ad allungare in classifica considerando l'incrocio tra Inter e Juventus.

Tocca a Neres

Dopo 1 gol e 3 assist in 77 minuti, domani arriverà l'occasione dal primo minuto per David Neres. Gli indizi da Castel Volturno sono stati tutto sommato confermati anche da Conte che, dopo averlo messo in ballottaggio con Kvaratskhelia al rientro dopo la sosta, ieri ha aperto anche all'accoppiata contro altre tipologie di squadra: "Sì, dissi così tenendo conto che quando si affrontano squadre che occupano i 5 canali offensivi lì c'è l'obbligo di abbassare un esterno e noi abbassiamo Politano, ma potremmo abbassare Lobo o Gilmour. Contro squadre che non ci attaccano in questa maniera c'è la possibilità di vedere Neres con Kvicha". Ed il Lecce potrebbe essere una di queste.

Sorpresa Ngonge?

Non solo Neres. Gli ultimi rumors danno in rialzo anche le quotazioni di Cyril Ngonge, fermo ai 57 minuti disputati in Coppa Italia contro il Palermo siglando peraltro due gol e risultando subito decisivo. I due esterni potrebbero agire nel tridente con Lukaku che ha bisogno di giocare per fare l'ultimo step dal punto di vista fisico prima dell'arrivo dei big-match. In mediana Gilmour già ad Empoli ha sostituito Lobotka, nel terzetto con Anguissa e McTominay mentre in difesa Olivera prenderà il posto di Spinazzola nella linea con Buongiorno, Rrahmani e Di Lorenzo. Altra novità, sarebbe la quarta rispetto ad Empoli: il ritorno di Meret tra i pali.