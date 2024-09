Conte, primo incrocio con Motta: prima erano solo allenatore-giocatore

Conte ha incrociato Thiago Motta solo quando lo ha convocato in Nazionale. Ora lo sfida in panchina in uno scontro che potrà chiarire un pò di più il valore di Juventus e Napoli in questo avvio di stagione, oltre a consentire ai due allenatori e ai rispettivi ambienti di proseguire o meno l'idillio con media e tifosi. Già, perché ormai non basta più giocare ogni giorno ma dopo qualsiasi partita si entra nel calderone di processi d'accusa o di beatificazione a seconda del risultato. Lo scrive Sportmediaset.