Conte sa che c'è un dato 'terribile' che insidia il sogno scudetto

C’è un dato preoccupante che stona con le ambizioni del Napoli di vincere lo scudetto. Questo dato è relativo al rendimento in trasferta della squadra di Conte. Il Napoli ha vinto l’ultima partita lontano dal Maradona addirittura il 18 gennaio a Bergamo contro l’Atalanta per 3-2. Da allora cinque trasferte e neppure una vittoria contro Roma, Lazio, Como, Venezia e Bologna.

Se in casa il rendimento è entusiasmante con 12 vittorie su 16 partite e con tre successi di fila nelle ultime tre, in trasferta il Napoli sta avendo diverse difficoltà e ora avrà le ultime tre lontano da Fuorigrotta per provare ad invertire il trend e continuare a sognare lo scudetto.