Contro il Como tutte fanno fatica a creare: solo la Juve ha concesso meno xG

vedi letture

La partita di stasera (ore 18:30) tra Napoli e Como sicuramente è un impegno scivoloso per il Napoli di Antonio Conte. L'allenatore salentino ha definito la formazione allenata da Cesc Fabregas come "la rivelazione del campionato" in quest'avvio di stagione. Una squadra che ha trovato la quadra nelle ultime settimane e, in generale, oltre a fare un bel calcio riesce anche a concedere poco agli avversari.

Sì, sembra strano, ma contro il Como tutte hanno fatto fatica a creare gioco e a essere pericolose. Malgrado i lariani abbiano subito 11 gol in sei giornate, c'è un dato che racconta come si tratti di un team anche abbastanza solido. Il Como, infatti, in questi primi sei turni di campionato ha concesso soltanto 6,25 di xG, facendo registrare il secondo miglior dato in questi termini dietro alla Juventus (2,57 xG concessi) e davanti anche al Napoli (6,32 xG concessi).