Coppa d'Africa, il Camerun fa pari e chiude primo: 90' e un giallo per Anguissa

Sono terminate le due partite valide per il 3° turno di Coppa d'Africa in programma questo pomeriggio. Il Burkina Faso ha pareggiato 1-1 con l'Etiopia (gol di Bayala 24' e Kebede al 52' su rigore), qualificandosi alle fasi finali, mentre la capolista del Gruppo A (già qualificata) Camerun ha ottenuto lo stesso risultato contro Capo Verde (reti di Aboubakar al 39' e Rodrigues al 53') e mantenuto così il primato in classifica. 90 minuti in campo per Zambo Anguissa del Napoli, ammonito al 91'.

La classifica del Gruppo A

Camerun 7

Burkina Faso 7

Capo Verde 4

Etiopia 1