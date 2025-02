Coppa di Francia, il PSG batte la Cenerentola Le Mans e va ai quarti: 94' per Kvara

Il Paris Saint-Germain vince 2-0 a Le Mans e si qualifica per i quarti di finale della Coppa di Francia. A decidere il match, vinto dal PSG contro una squadra di terza serie, le reti di Doué al 25' e Barcola al 71'.

In campo per l'intera gara l'ex attaccante del Napoli Khvicha Kvaratkshelia. Da segnalare anche il ritorno in campo dopo ben 709 giorni (ultima presenza il 26 febbraio 2023) di Presnel Kimpembe: è la fine di un lungo calvario per il difensore francese, entrato all'81' al posto di Pacho e onorato dai compagni con la fascia da capitano. Il campione del Mondo del 2018 è stato ammonito dopo soli tre minuti dal suo ingresso.