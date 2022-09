Corbo su Repubblica: "Due tempi gettati con Ndombele! Due azzurri imprescindibili"

Prestazione negativa per Tanguy Ndombele, ancora una volta: dopo il Lecce, anche lo Spezia. E La Repubblica ne parla così.

Prestazione negativa per Tanguy Ndombele, ancora una volta: dopo il Lecce, anche lo Spezia. E Antonio Corbo su La Repubblica ne parla così: "Meglio sminare il percorso, sarà giusto far giocare tutti, meglio evitare tuttavia l’ancora malconcio Ndombele con il Lecce e con lo Spezia. Due primi tempi gettati nel cestino. Il Napoli chiede punti fermi come Lobotka e Zielinski nella nuova struttura, scelte nette, distanze e intese codificate tra uomini e reparti. Altrimenti è come far volare un aereo senza i due piloti".