Corbo su Repubblica: "Spalletti azzarda troppo con la formazione, ma il destino..."

"Un minuto al novantesimo, è Napoli che fa volare il Napoli in testa con il gol di Raspadori, che aveva rischiato prima la sostituzione, quando bisognava slegare dalla panchina Simeone. Esce invece Kvaratskhelia, non Raspadori che si trascina per oltre un’ora con dignità ma senza stupire. Quando si dice, il destino. Al Napoli lancia quest’anno messaggi cifrati, da sperare che siano letti bene. Bisogna crederci, vero?". Alle ambizioni di Scudetto, chiaramente. Antonio Corbo se lo chiede e si esprime così nella sua rubrica 'Il Graffio' per La Repubblica: "Spalletti è il primo a crederci, lo dimostra la formazione scelta ieri. Dopo aver steso con pieno merito il Liverpool, si concede il lusso dell’azzardo. Controlla se vi sia davvero tanto vento nelle vele del Napoli osando una formazione molto innovativa. Troppo. Si rifà a quella del 31 agosto che consentì al Lecce un pareggio comodo, ma a Napoli molto discusso. Conferma stavolta la linea mediana a 3, accantonato finalmente il 4-2-3-1 per il più affidabile 4-3-3".