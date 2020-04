Coronavirus, quando riaprono bar e ristoranti? Arriva l'indicazione dall'Inail

Interessante focus sul quotidiano Repubblica su quello che accadrà dal 4 maggio in poi. Tante risposte ai dubbi comuni dei cittadini. Tra questi: quando riapriranno bar e ristoranti? I servizi di ristorazione secondo l'Inail sono settori a rischio "medio" e per questo motivo non riapriranno il 4 maggio, con la fine del lockwdown, salvo che per l'asporto. La loro apertura è prevista alla fine del prossimo mese.