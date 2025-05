Prima pagina Corriere dello Sport: "La notte dell'Oscar. Napoli e Inter: è il venerdì scudetto"

"La notte dell'Oscar". Così titola oggi in prima pagina il Corriere dello Sport. Napoli e Inter: è il venerdì del duello scudetto. Conte campione se batte il Cagliari, Inzaghi a Como per sognare (20.45). Antonio può consegnare agli azzurri il quarto titolo, DeLa insegue il bis di Ferlaino. Lukaku e Raspa nel 4-2-3-1. Simone riparte da -1. Squadra rivoluzionata: Taremi-Correa.

In prima pagina, anche il commento di Zazzaroni: "E' la notte dell'Oscar, salvo drammatico spareggio. La più attesa dell'anno. L'Academy di via Rosellini ha deciso di assegnare i premi non di domenica, bensì di venerdì. Il più prestigioso è lo scudetto; non sono da trascurare i riconoscimenti minori (qui le medaglie non mancheranno). Le nomination: scudetto SSC Napoli, Football Club Internazionale Milano. Miglior Regia...".