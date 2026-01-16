Prima pagina Corriere dello Sport: "Napoli, idea En-Nesyri. Lucca in partenza"

II Milan batte 3-1 il Como in rimonta e torna a -3 dall'Inter, guadagnandosi il titolo di apertura dell'edizione odierna del Corriere dello Sport. "Raboom. Milan a -3 dall'Inter" si legge nell'apertura del giornale sportivo romano, con ovvio riferimento ad Adrien Rabiot, protagonista al Sinigaglia con una doppietta.

Di spalla trova spazio l'intervista di Billuy Costacurta ("Costacurta tra idee, miti, preferenze e delusioni: 'Leao uno showman"), mentre nel taglio basso spiccano i box dedicati all'Inter e alle strategie future di Oakree ("Inter, colpo da Oaktree. Vertice a Milano. I dirigenti Usa pianificano un acquisto top in estate"), alle mosse di mercato del Napoli per gennaio ("Napoli, idea El-Nesyri. Lucca in partenza. Piace la punta del Fenerbahce, atlternativa Marcos Leonardo") e alla nuova Juve di Spalletti ("Spalletti turbo Juve. Marcia da scudetto. Ha preso 5 punti più di Conte: dal suo arrivo è cambiato tutto").