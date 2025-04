Prima pagina Corriere dello Sport: "Napoli regge e resta a -3 dall'Inter"

"Napoli regge". Titola così oggi in prima pagina il Corriere dello Sport. La formazione partenopea lotta e soffre: 1-1 a Bologna, Lukaku resta a -1 dall'Inter. Corsa scudetto: ora gli azzurri hanno un calendario in discesa. Sblocca Anguissa, poi magia di Ndoye che segna di tacco. Conte ci crede: può fare il pieno contro Empoli, Monza, Toro, Lecce, Genoa, Parma e Cagliari.

Si parla anche di Champions League, in taglio alto con il seguente titolo: "Simone, chiudila subito". Andata dei quarti, Lautaro contro Kane. Inzaghi prova ad ipotecare la semifinale: "Noi competitivi nonostante il budget". Tedeschi senza 6 titolari: ko anche Musiala. Non solo l'Inter in campo: un altro titolo sempre i taglio alto infatti è: "Ancelotti e il Real, pericolo Arsenal".