Covid, il bollettino: 11.831 nuovi positivi e calano i decessi, tutti i numeri

È in contrazione il numero dei nuovi casi di Coronavirus in Italia: dopo i 23.477 contagi di due giorni fa e le 22.211 infezioni di ieri, primo gennaio, sono 11.831 le positività registrate nel bollettino odierno della Protezione Civile e del Ministero della Salute. Il totale dei casi individuati nel Paese, dall’inizio del monitoraggio, raggiunge quota 2.141.201. Nell’ultima giornata, sono morte 364 persone. Ieri i decessi segnalati erano stati 462. Complessivamente, le vittime della Covid-19 registrate in Italia sono arrivate alla cifra di 74.985. Risultano guarite, invece, 1.489.154 persone. Il totale degli attualmente positivi è pari a 577.062. Lo riporta Open.