Covid, muore a 29 anni telecronista del Bitonto Calcio

È morto per Covid-19 il 29enne di Bitonto, in provincia di Bari, Francesco Marrone, telecronista della squadra di calcio U.S. Bitonto, una delle più giovani vittime pugliesi della pandemia. È la società sportiva a darne notizia con un post sulla propria pagina Facebook. "Ciao Ciccio sarai per sempre la voce neroverde. Addio, leone!".

