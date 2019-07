Curiosità sul '99 Elmas: grande talento ma c'è un difetto che andrà limato soprattutto in Europa

Piede educato, grande personalità, strappo col pallone e infiniti margini di crescita. Questo un identikit sintetico di Elif Elmas, possibile futuro azzurro, centrocampista di 20 anni (a settembre) che il Napoli sta acquistando dal Fenerbahce. Di Elmas conosciamo tutto, lo abbiamo studiato attraverso i video, le statistiche e qualche intervista. Tra i limiti da migliorare c'è un'irruenza eccessiva. Lo confermano proprio le cifre: in 93 presenze fin qui raccolte in carriera, il talento macedone è stato ammonito 20 volte. Non sono troppi, i gialli, ma neppure pochi. Uno ogni quattro gare circa. Un difetto da limare quando (e se) arriverà in italia e, soprattutto, quando giocherà in Europa, con regole più rigide e minor flessibilità. Nelle due gare di Champions Elmas ha ricevuto due gialli, sono invece quattro le ammonizioni nelle sette partite di Europa League. Ma l'età è dalla sua parte per crescere e frenare ogni eccessivo istinto.