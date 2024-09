Da Cagliari: per la vittoria sul Napoli si punta sull'inserimento dell'ex Gaetano

Come scrive "La nuova Sardegna" il Cagliari puntano davvero tutto sulle novità Gaetano e Zortea nella sfida contro il Napoli di Antonio Conte.

Il Cagliari punta davvero tutto sulle novità di formazione per la sfida contro il Napoli di Antonio Conte. Lo racconta il quotidiano La Nuova Sardegna, sottolineando il recupero di Zortea ma anche il possibile impiego dell''ex azzurro Gaetano che avrà sicuramente più di un motivo per far bene contro la sua ex squadra, magari facendo ricredere anche qualcuno sulla scelta della sua cessione proprio al Cagliari. La trasferta in terra sarda è storicamente difficile per gli azzurri e i ragazzi di Nicola senza dubbio faranno di tutto per cercare la prima vittoria dopo due pareggi e l'ultima sconfitta di Lecce.