Da Cagliari - Ranieri prepara una mossa per ingabbiare Kvara. Gaetano sarà confermato

Nell'edizione odierna de La Nuova Sardegna, giornale di riferimento per le vicende di casa Cagliari, si analizza la sfida contro il Napoli in programma domenica alla Unipol Domus. Il tecnico Ranieri durante l'allenamento di ieri ha battuto molto sulla tattica cercando di capire come giocherà il nuovo Napoli del tecnico Calzona. Unico punto di riferimento la partita di ieri contro il Barcellona. Possibile la conferma del 4-3-3.

Il Cagliari dovrebbe confermare la difesa a 4 con una maglia a centrocampo per Nandez per aiutare Zappa nella marcatura di Kvaratskhelia. L'altro duello sarà tra Mina e Osimhen, tornato ieri titolare e già in gol nella sfida contro i catalani. In avanti conferma su Gaetano sulla trequarti a supporto del duo Luvumbo-Lapadula.