Da Firenze: "Facce scure dopo l'Europa. Preoccupa una frase di Palladino"

Da Firenze sono preoccupati per la gara della Fiorentina persa in Conference League contro il Panathinaikos. Una preoccupazione che sfocia nell'attesa per la partita di domenica al Maradona contro il Napoli. In un editoriale in primo piano su Firenzeviola, si legge: "Facce scure al termine della gara di Atene, poco prima di riprendere la strada verso Firenze e il Viola Park. Volti ben poco soddisfatti al termine del match, gli stessi che stanno contraddistinguendo l’ultimo periodo della Fiorentina. Se il trend in campionato mostrava chiari segnali di flessione da dicembre in poi (tracce leggibili da tutti seppure i più ottimisti si fermassero a sporadici exploit ed episodi favorevoli) il ritorno in Europa non si discosta dal deludente rendimento tra i propri confini, e adesso nel secondo round con i greci servirà sbagliare il meno possibile.

Nel mezzo ci sono poi (di nuovo) le scelte di un tecnico che aveva rispedito al mittente le accuse di far giocare i calciatori fuori ruolo. Eppure con l’ingresso di Parisi al posto di Fagioli la lista di elementi piazzati lontano dai ruoli originari si allunga, senza contare il mancato impiego di Zaniolo spiegato solo con le recenti prestazioni che non dovrebbero rappresentare un minutaggio eccessivo. Dopo tanti esperimenti solo il 3-5-2 sembra oggi la giusta chiave di lettura (tattica) per la Fiorentina, ma quando l’allenatore racconta di non aver ancora trovato la quadratura definitiva c’è da preoccuparsi, fosse solo perché la stagione è cominciata oltre 7 mesi fa".