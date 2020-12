Da Granada: "Ci si aspettava un avversario duro ed ecco il Napoli! Si va in uno stadio storico"

Il Napoli ha pescato il Granada nei sedicesimi di finale d'Europa League. Dalla Spagna non fanno drammi, malgrado il Napoli sia tra le favorite della competizione. Il giornale 'Granada Hoy' nella sua edizione online scrice che "Il Granada sapeva che avrebbe affrontato un avversario molto duro e quest'avversario è il Napoli. Il sodalizio di Diego Martinez andrà in uno stadio storico, che recentemente ha cambiato nome in 'Diego Armando Maradona' dopo la scomparsa dell'astro argentino".