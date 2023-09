Da Lecce - Via del Mare esaurito contro il Napoli: atmosfera caldissima, il dato

Non c’è neppure un posto ancora a disposizione. Lecce-Napoli si giocherà davanti a oltre 30mila spettatori al Via del Mare

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Non c’è neppure un posto ancora a disposizione. Lecce-Napoli si giocherà davanti a oltre 30mila spettatori al Via del Mare. Sono andati a ruba anche i biglietti a visibilità ridotta. Il Lecce potrà contare sul pubblico delle grandi occasioni. In casa, fin qui, solo vittorie per i giallorossi di D’Aversa. Si legge su Calciolecce.it.