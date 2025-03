Da probabile partente a bene prezioso per Conte: l'arma in più a sorpresa

Agli albori del mercato di gennaio Leonardo Spinazzola sembrava destinato all'addio. Quando la finestra invernale stava per chiudersi, invece, trovava il primo gol con la maglia del Napoli. E da quel momento, dopo un paio di partite di stop per un leggero infortunio, non ha più lasciato il campo. Anzi, si è rivelato una risorsa importante per Antonio Conte, un'arma in più in questo rush finale di campionato, con undici giornate alla fine e una distanza di un punto da recuperare sull'Inter. La lotta-Scudetto entra nel vivo, il Napoli punterà anche su Spinazzola.

Segnali da Lukaku

Un paio di mesi fa si diceva che Spinazzola potesse partire. Sulle sue tracce, tra le altre, c'era la Fiorentina ed era stato ipotizzato uno scambio con Cristiano Biraghi. Il giocatore, però, ha sempre avuto un desiderio: giocarsi le sue carte a Napoli. E infatti non ha neanche preso in considerazione l'ipotesi di andar via. Adesso davanti c'è la Fiorentina, squadra contro la quale all'andata l'esterno umbro ha sfornato una delle sue migliori prestazioni stagionale. In una veste diverse, insolita: ala sinistra nel 4-3-3. E chissà che, dalla Fiorentina alla Fiorentina, non possa rifarlo anche domenica.

Titolare con la Fiorentina?

In attesa del ritorno di David Neres, che punta ad esserci senza rischi per la gara col Venezia, Antonio Conte sta provando a trarre il massimo dai giocatori a disposizione. In caso di 4-3-3 si insisterà con Spinazzola esterno alto (come fatto all'all'andata proprio con la Fiorentina), ma con Okafor che potrebbe avere maggiore minutaggio rispetto alle ultime uscite in cui ha mostrato comunque prime fiammate interessanti: lo svizzero è tornato al meglio in questo mese con Conte e lo scatto pubblicato sui social - in cui si mostra in perfetta forma - sembra voler spegnere gli ultimi discorsi sulla sua condizione.