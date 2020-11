Da quanto tempo Ghoulam non giocava una partita intera

Faouzi Ghoulam non giocava una partita intera con la maglia del Napoli da 424 giorni. Da più di un anno. L'ultima volta capitò il 29 settembre 2019, 2-1 al Brescia al San Paolo. Da allora, solo spezzoni di partita. Mai una gara per tutti i novanta minuti. Sempre una sostituzione o iniziale panchina. Col Rijeka, Gattuso lo ha schierato da titolare e lo ha lasciato in campo per tutto l'incontro ricevendo, in cambio, una prestazione convincente, soprattutto dal punto di vista fisico. Certo, la gamba è ancora un po' pesante. Ma Ghoulam ha dato il massimo e presto, probabilmente, avrà altre occasioni. Magari sempre per novanta minuti. Fino a ritrovarlo.