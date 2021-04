Da Roma - Inzaghi non andrà al Napoli: rinuncerebbe alla Lazio per una sola squadra

Non sarà Simone Inzaghi il prossimo allenatore del Napoli. Contratto in scadenza con la Lazio, ma a breve dovrebbe arrivare il rinnovo. A riferirlo è Pietro Pinelli, giornalista romano di Mediaset che segue ogni giorno le vicende di casa biancoceleste, intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "Sembrava esserci stato un ritorno di fiamma molto importante, ma Simone Inzaghi resterà legato alla Lazio. Vi rinuncerebbe soltanto per la panchina della Juventus".