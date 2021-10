Da Roma - Mourinho punisce chi ha steccato col Bodo/Glimt: 5 giallorossi in tribuna?

Se in campo questa sera alle ore 18:00 la Roma schiererà i "titolarissimi", in panchina si va verso un'incredibile rivoluzione. Mourinho, infatti, sta pensando di mandare in tribuna Kumbulla, Diawara, Villar, Calafiori e Borja Mayoral, che hanno steccato clamorosamente la chance contro il Bodø/Glimt. Pertanto, come scrive Il Tempo, ci saranno diversi Primavera in panchina.