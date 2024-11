Da Roma: “Ranieri cercherà prima di non prenderle! Un punto a Napoli sarebbe ottimo”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Alessandro Carducci, giornalista e direttore di Vocegiallorossa.

Secondo lei Ranieri é la scelta giusta per la Roma? “I Friedkin si sono presi il tempo necessario per non sbagliare più questa stagione. Ranieri è il migliore perché conosce la piazza, é romanista, é intoccabile per la tifoseria. Quindi ora le responsabilità, a differenza di quanto successo con Juric, saranno solo sui giocatori. Ora ci aspettiamo una scossa, una reazione, anche se non sarà facile”.

Secondo lei Juric ha delle responsabilità? “Juric, anche se ha delle responsabilità, é l’ultimo dei responsabili. L’allenatore bravo deve riuscire ad entrare in rapporto con i calciatori, i giocatori devono dare il 200% per il loro allenatore. Mourinho ci ha costruito una carriera così. Comunque i giocatori non è che perdevano apposta per far esonerare Juric, altrimenti perdevano contro il Torino, dopo la debacle di Firenze e per Juric era finita lì. Semplicemente non credevano in ciò che diceva l’allenatore croato”.

Perché secondo lei non é stato richiamato De Rossi? “Interessante, ma è da fare ai Friedkin questa domanda. De Rossi ha costruito questa squadra. In più, con Ranieri, viene ingaggiato un altro allenatore, mentre De Rossi è ancora sotto contratto della Roma, lo pagano già. Quindi non si sa perché non si sia stato richiamato De Rossi. In ogni caso con Ranieri la Roma farà una stagione tranquilla, non straordinaria, ma con Juric davvero rischiava di retrocedere. Ora comunque ci sarà una reazione, non dico che si vinceranno subito le partite, anche perché le prossime partite che aspettano la Roma saranno molto toste”.

Secondo lei Ranieri giocherà con la difesa a 4? “Non lo so se Ranieri giocherà con la difesa a 4. Mi aspetto più una difesa a 3. Sicuramente non mi aspetto una Roma arrembante, che cerchi di chiudere il Napoli in ogni zona del campo. Prima cercherà, comunque, di non prendere gol. Oggi un punto a Napoli sarebbe ottimo per qualsiasi squadra, pensate per la Roma, che ha cambiato diversi allenatori e che è più vicino alla zona retrocessione, piuttosto che alla zona europea. Sarà quindi molto guardinga e poi in attacco vedremo perché comunque ci sono diversi giocatori forti”.