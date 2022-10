Da Sassuolo: "Pinamonti, vedi Napoli e poi segni. Al Maradona per svoltare"

Andrea Pinamonti ha segnato solamente due gol nelle prime 11 gare giocate in questo campionato

Andrea Pinamonti ha segnato solamente due gol nelle prime 11 gare giocate in questo campionato, due in meno di quanto fatto a questo punto del torneo nella scorsa stagione. L'attaccante del Sassuolo è sicuramente tra i più discussi. Costato 20 milioni di euro, non ha ancora espresso tutto il suo potenziale. Dionisi si dice contento delle sue prestazioni e spera nel ritorno di Domenico Berardi per far decollare anche il centravanti di Cles. Il Sassuolo sabato sarà di scena a Napoli e, in un campo da sempre ostico e complicato, si aggrappa proprio al suo numero 9, che ha già fatto gol contro la formazione partenopea. Lo si legge su Sassuolonews.