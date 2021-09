Da Udine: "Napoli ha lacune in difesa ed anche l'Udinese vincendo sarebbe prima in classifica!"

Stefano Pontoni, giornalista di Udine, nel suo editoriale per Tuttoudinese.it si è espresso così sulla partita di stasera tra Udinese e Napoli: "Tv e radio, partenopee sì ma anche nazionali, vanno ripetendo continuamente che stasera il Napoli vincendo in terra friulana potrebbe ritrovarsi primo in classifica, a + 10 dalla Juventus. Nessuno, ripeto nessuno, ha provato a considerare il caso opposto, quello che vede l'Udinese in caso di successo in vetta.

[...] Perché non provarci? Perché recitare sempre la parte delle vittime sacrificali. Che il Napoli, sulla carta, sia più forte non vi è dubbio. Altrettanto vero però - e la sfida di coppa contro il Leicester l'ha ampiamente dimostrato - è che gli azzurri, soprattutto in fase difensiva, hanno parecchi lacune. Non è una squadra imbattile, l'Udinese ha tutte le carte in regola per provarci.