Da Udine - Pronta una difesa solida per domare Osimhen: il nigeriano è l'osservato speciale

Lunedì il Napoli è atteso dalla trasferta a Udine. Gli uomini di Spalletti affronteranno i bianconeri nel monday night della quarta giornata di Serie A. Il Gazzettino fa sapere che l'uomo più temibile è Victor Osimhen. Autore di una doppietta e migliore in campo contro il Leicester, il nigeriano sarà l'osservato speciale per la difesa friulana. Mister Luca Gotti starebbe preparando una difesa solida per domare il centravanti.