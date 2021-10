Dal 'tiraggiro' al 'tiravvolo', premio UEFA per Insigne: il suo gol è il più bello del turno di EL!

Dal 'tiraggiro' al 'tiravvolo'. Lorenzo Insigne ha realizzato un gol straordinario contro il Legia Varsavia, non a giro dalla sua zolla, ma al volo - o, per meglio dire, di controbalzo - da un'altra zona di campo. E questo capolavoro è stato votato come il gol più bello della settimana d'Europa League. A renderlo noto è la UEFA tramite Twitter.