Dall'Argentina - Napoli invitato alla Maradona Cup: i motivi della rinuncia

Il prossimo 14 dicembre, a Riad in Arabia Saudita, si disputerà la prima edizione della "Maradona Cup". A distanza di un anno dalla morte del Pibe de Oro, Barcellona e Boca Juniors si sfideranno. Subito dopo l’ufficialità della notizia, in tanti si sono chiesti il perchè della mancata partecipazione del Napoli.

Dall’Argentina il portale Infobae.com fa sapere che in realtà il Napoli è stato invitato a partecipare al torneo. Il 31 agosto scorso, il presidente De Laurentiis si è incontrato con lo studio spagnolo RG Consultant & Sport Solutions SL e c’era la volontà di organizzare un mini torneo in onore di Maradona. Tuttavia, non si è trovato un accordo dal punto di vista economico.

I MOTIVI DELLA RINUNCIA

Secondo i media europei, il Napoli avrebbe chiesto 5.000.000 di euro (più spese per trasferimenti con aereo privato e alloggio), oltre alla condivisione dei diritti televisivi, cosa che è stata rifiutata dalla compagnia spagnola. Di conseguenza, Barcellona e Boca hanno accettato l'offerta e si sfideranno il prossimo 14 dicembre in Arabia.