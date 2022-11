Dall’Argentina - Niente da fare per Simeone: sarà escluso dai convocati per il Mondiale

Tyc Sport riporta informazioni esclusive in merito alla lista dei convocati che verrà diramata dal ct dell'Argentina Scaloni questa settimana.

Tyc Sport riporta informazioni esclusive in merito alla lista dei convocati che verrà diramata dal ct dell'Argentina Scaloni questa settimana. Ormai le decisioni sono state prese e dalla precedente lista dei 30 verranno tagliati Thiago Almada e Juan Musso, portiere dell'Atalanta che resterà solo come riserva. Restano a questo punto solo due ulteriori tagli da fare e il primo, quasi certamente, sarà quello di Giovani Lo Celso, infortunato.

A quel punto un solo ulteriore taglio da fare. E non dovrebbe riguardare Paulo Dybala, a patto però che l'attaccante giallorossa abbia pienamente recuperato dall'infortunio. Se la Joya darà garanzie dal punto di vista fisico il ct Scaloni taglierà uno tra Juan Foyth e Angel Correa. Dovrà decidere quindi se portarsi in Qatar un difensore in più o un attaccante in più: ancora pochi giorni e lo scopriremo.

Ecco la lista dei 27

Portieri

Emiliano Martínez

Gerónimo Rulli

Franco Armani

Difensori

Nahuel Molina

Gonzalo Montiel

Cristian Romero

Germán Pezzella

Nicolás Otamendi

Lisandro Martínez

Marcos Acuña

Nicolás Tagliafico

Juan Foyth

Centrocampisti

Rodrigo De Paul

Leandro Paredes (Juventus)

Alexis Mac Allister

Guido Rodríguez

Alejandro Gómez

Enzo Fernández

Exequiel Palacios

Attaccanti

Lionel Messi

Ángel Di María (Juventus)

Lautaro Martínez (Inter)

Julián Álvarez

Paulo Dybala (Roma)

Nicolás González (Fiorentina)

Joaquín Correa (Inter)

Ángel Correa